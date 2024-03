Martin Heylen komt met hoopvolle informatie voor supporters KV Oostende: "Het zijn al Chinezen, Russen, Amerikanen en Arabieren geweest"

Anderhalve maand geleden was KV Oostende op sterven na dood, ondertussen is er dankzij een bewindvoerder én geruchten over mogelijke overnemers opnieuw wat hoop gekomen. De Kustboys haalden de bekerfinale niet, maar de redding zou veel en veel meer waard zijn.

Sportief moet KV Oostende - deels door zes punten te zijn kwijtgespeeld door de extrasportieve problemen - de komende zeven speeldagen nog vol aan de bak om zich te gaan redden in de Challenger Pro League. Maar er is natuurlijk ook het extrasportieve verhaal.

Door het wanbeleid van de vorige eigenaars was Oostende op sterven na dood enkele maanden geleden - een puntenaftrek komt er ook niet zomaar. En de donkere wolken zijn nog lang niet weg boven de Belgische kust, al is er door een bewindvoerder wel hoop gegeven en zijn er geruchten over een overname.

© photonews

De eigenaars van PSG, het investeringsfonds QSI, zouden binnen het uitwerken van een nieuw businessmodel geïnteresseerd zijn in Oostende als mogelijke club. Door de bewindvoering vanuit de Brugse ondernemingsrechtbank moet het project dan wel aantrekkelijk zijn voor club, jeugd en community - enkel de taal van het geld spreekt niet omdat vorige eigenaar Conway beticht is van wanbeheer.

Ovename door PSG in de goede richting aan het gaan?

Maar er is dus interesse in KV Oostende en dat is ook al een goede zaak. Martin Heylen reageerde op de zaak bij Sporza: "We moeten overleven en we zoeken een integere overnemer. De gesprekken gaan de goede kant uit heb ik daarnet nog gehoord. Er waait een positieve wind."

"Het ziet er wel goed uit. PSG? Er zijn al Chinezen, Russen, Amerikanen, Arabieren geweest. PSG? Dat is Qatar. Er is veel interesse en dat geeft hoop, maar ik hoop dat het een langetermijnvisie wordt."