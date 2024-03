Update over blessure Vincent Janssen: "Het is een harde"

Vincent Janssen moest gisteren van het veld in de bekermatch tegen KV Oostende. De aanvaller bleek een tik tegen de enkel te hebben gekregen.

Janssen ging zitten, maar leek daarna toch verder te kunnen. Nog geen twee minuten daarna ging hij echter weer zitten en was zijn wedstrijd voorbij. Maar hij leek er weinig last van te hebben.

Dit weekend speelt Antwerp thuis tegen STVV en er moet nog stevig geknokt worden voor play-off 1. "Hij kreeg een tik, maar is er uit voorzorg uitgegaan. Ik denk niet dat er een probleem zal zijn. Het is een harde."

Die Champions' Play-offs zijn nu het volgende doel. De komende drie matchen zijn nog cruciaal, want zeker is Antwerp allerminst. "We moeten er gewoon in geraken. De positie maakt niet uit. Hoeveel punten achterstand maakt niet uit", aldus Van Bommel. "Enkel erin geraken is het doel."