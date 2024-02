Union SG is de eerste finalist van de Croky Cup, Ronny Deila en Club Brugge krijgen nieuwe domper te verwerken

Union heeft woensdagavond met 2-0 gewonnen van Club Brugge in de Croky Cup. Zo konden de Brusselaars de 2-1 van de heenwedstrijd uitwissen. Union is de eerste finalist van de Beker.

Club Brugge en Union SG namen het woensdag tegen elkaar op in de halve finales van de Croky Cup. Nusa was niet fit, Thiago kwam voor hem. Vetlesen en Spileers vielen ook uit de basis bij blauw-zwart. Ook Blessin wisselde drie keer. Sadiki, Sykes en Ecker Ayensa mochten niet starten niet.

Union nam de wedstrijd meteen in handen. De Brusselse ploeg ging op zoek naar een vroeg doelpunt, maar die kwam er niet.

Amoura en Puertas kunnen een paar keer mooi combineren, maar een doelpunt bleef uit. Teklab ging iets voor het kwartier neer in het strafschopgebied van Club, maar er werd geen penalty gefloten omdat hij offside zou gestaan hebben.

Na 20 minuten kreeg Union een flinke domper te verwerken wanneer Mac Allistar geblesseerd naar de kant moest. Enkele minuten later liet Rasmussen dé kans liggen om de openingstreffer te scoren. Hij trapt over vanuit een perfecte positie.

Langs beide kanten kregen we nog wel een aantal kansen voor de pauze, maar een doelpunt viel niet. Zo had Union na de rust een duidelijke missie.

Toch was het Club dat als gevaarlijkste ploeg uit de kleedkamers kwam. Thiago miste een hele reeks aan grote kansen en kon zijn ploeg niet op voorsprong brengen.

Het was uiteindelijk Amoura die zo'n 20 minuten voor het einde de eerste van de partij kan maken. De Algerijnse aanvaller kreeg met een gelukje de bal tot bij hem in het strafschopgebied en twijfelde niet.

We leken een tijdlang op verlengingen af te stevenen, maar dat was buiten Sykes gerekend. Die kopte een vrije trap hard binnen. Het Dudenpark ontplofte alweer toen de 2-0 op het scorebord verscheen. Helemaal op het einde kreeg De Cuyper rood omdat hij de scheids aanraakte.

Zo wordt Union de eerste ploeg die een plaats in de finale versiert. Donderdag zullen we zien of Antwerp of KV Oostende de andere finalist wordt.

Zo blijft de crisis duren bij Club Brugge. Ronny Deila wist dat hij deze wedstrijd maar beter won, gezien de druk waar hij onder staat... Zou hij na dit nieuwe verlies het vertrouwen van het clubbestuur nog hebben?