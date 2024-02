Blessin staat met de mond vol tanden na nieuw exploot met Union: op weg naar de dubbel?

Alexander Blessin moet zowat de beste coach in België zijn. Alles wat hij doet, pakt goed uit. Een verdediger valt uit? Dan scoort zijn vervanger wel even de winnende treffer tegen Antwerp. Hij is nog op drie fronten actief met Union SG. Waar gaat dit eindigen?

De eerste bekerfinale in 110 jaar... Union heeft zichzelf alle kansen gegeven om de dubbel te pakken. "Mijn spelers zijn echt on-ge-lofelijk", reageerde Alexander Blessin. "Ik heb het moeilijk om de juiste woorden te vinden. We waren lang aan mekaar gewaagd en leken een pingpongwedstrijd te spelen." De Duitser trok - zoals gewoonlijk - aan het langste eind. "Na een reeks intense weken en matchen doen ze het weer. Ze blijven me verbazen, ik ben erg trots. Elke keer gaan ze tot het uiterste", zuchtte een duidelijk geëmotioneerde Blessin. Maar kiezen, daar doet hij nog steeds niet aan mee. Hij wil alles winnen. "Uiteraard wordt de bekerfinale een belangrijke wedstrijd. Wij spelen alleen maar belangrijke matchen", lacht Blessin.