Van goudwaarde tegen Club Brugge: "Maar niet erbij tegen Frankfurt en Liverpool"

Union SG slaagt er ieder jaar in de juiste spelers aan te trekken. Eén van die topaankopen is ongetwijfeld ook Charles Vanhoutte.

Union SG plaatste zich ten koste van Club Brugge voor de finale van de Croky Cup. Een groot aandeel in die overwinning ging naar Charles Vanhoutte, de man die afgelopen zomer overkwam van reeksgenoot Cercle Brugge.

Een duel met Club moet voor hem dan ook geen uitleg krijgen en uiteindelijk bleek Vanhoutte van goudwaarde te zijn voor Union. Defensief als een blok, maar ook offensief draagt hij bij aan het resultaat.

“Ik ben enorm blij over mijn wedstrijd”, zei Vanhoutte na de match aan Het Nieuwsblad. Vooral ook omdat hij er nu wel bij was, want dit seizoen moest hij noodgedwongen al enkele belangrijke afspraken missen met Union SG.

“Ik vond het heel jammer dat ik er in Frankfurt niet kon bij zijn door een schorsing, al was ik natuurlijk ook blij dat Noah Sadiki zijn kans kreeg. Hij is een echte topper met een enorme toekomst.”

Een match als dit, daar moet je je niet voor opladen. “Maar goed, het zijn wel dat soort wedstrijden waar je bij wil zijn. De verplaatsing naar Liverpool kon ik ook al niet meemaken, dus in deze terugwedstrijd tegen Club Brugge wilde ik me toch echt eens bewijzen.”