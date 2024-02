Blessure van Simon Mignolet is geen toevallig ongelukje

Opvallend beeld tijdens Union SG-Club Brugge. Simon Mignolet moest vroegtijdig geblesseerd het veld verlaten.

Het werd een avond om snel te vergeten voor Club Brugge op bezoek bij Union SG in de terugwedstrijd van de halve finale van de Beker van België.

Club Brugge verloor niet alleen en was uitgeschakeld, maar het zag ook Maxim De Cuyper rood krijgen en doelman Simon Mignolet geblesseerd uitvallen.

Die laatste twee spelers zou blauwzwart wel eens een tijdje kunnen missen. De Cuyper riskeert vijf weken schorsing, terwijl ook Mignolet wel eens een paar weken out zou kunnen zijn.

“Ik hoop dat het geen weken worden”, zuchtte de doelman van Club Brugge na afloop van de partij bij Het Nieuwsblad. Al was die blessure geen toevallig ongelukje op het moment zelf, zo moest de keeper toegeven.

Mignolet verdedigt Deila

“Mijn blessure dateert eigenlijk al van voor de wedstrijd tegen Anderlecht. Maar je kent mij: ik wou doorbijten. Vandaag ging het écht niet meer.”

Hij kon de bal met zijn linkerbeen niet meer trappen, waardoor hij voor een wissel vroeg. “Anders was ik waarschijnlijk wel blijven staan”, zegt hij.

Mignolet nam het ook nog op voor coach Ronny Deila, die zwaar onder vuur ligt. Iets wat de doelman van blauwzwart niet correct vindt.

“Als het slecht gaat, zit je met een gedeelde verantwoordelijkheid”, klinkt het. “De spelers, de staf, de hele club: iedereen moet in de spiegel kijken. Ik zoek liever naar oplossingen dan dat we blijven naar problemen verwijzen. We moeten gewoon de oorzaak vinden.”