Een ongeluk komt nooit alleen: Club Brugge zal komende weken cruciale pion moeten missen

Met slechts twee punten voorsprong op de nummer 7 in de stand moet Club Brugge de komende drie weken ook achteruit kijken in de competitie. Mogelijk gaan ze die cruciale fase in zonder sterkhouder Simon Mignolet.

Mignolet moest gisteren gewisseld worden nadat hij iets in de hamstrings voelde. Die blessure kan bijzonder pijnlijk worden voor blauw-zwart, want het kan hem weken aan de kant houden. Er moeten wel nog onderzoeken gedaan worden, maar Mignolet kent zijn lichaam en zou zich nooit laten wisselen als hij niet wist wat er aan de hand was. Zondag zal hij waarschijnlijk al niet spelen tegen Genk en Nordin Jackers zal hem moeten vervangen. Een goeie doelman, maar de ervaring van Mignolet in deze cruciale fase van de competitie is quasi onmisbaar. Na Genk volgen nog OH Leuven en STVV.