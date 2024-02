CEO van Union SG heeft nu al heel goed nieuws voor de bekerfinale

Union SG speelt de bekerfinale. Het won woensdagavond met 2-0 de terugmatch in de halve finale van de Croky Cup van Club Brugge.

Het o zo belangrijke doelpunt op verplaatsing wist Union SG begin deze maand in het Jan Breydelstadion te scoren. Blauwzwart slaagde daar woensdagavond niet in en uiteindelijk maakte dat het verschil voor een finaleplek.

CEO Philippe Bormans van Union SG zag dat Union SG altijd blijft vechten. Het is nooit gedaan, tot het laatste fluitsignaal. Dat hebben ze vorig seizoen ook nog ondervonden toen de landstitel door de vingers glipte. Maar nu stond het geluk aan Brusselse kant.

“We zijn hier nu 6 seizoenen, 3 jaar in 2e klasse, 3 jaar in 1e klasse. Het was de derde keer dat we de halve finales speelden. Het zou zuur zijn dat het weer misliep. We verloren trouwens altijd van de latere bekerwinnaar: KV Mechelen en Antwerp”, klonk het bij Sporza.

Bekerfinale biedt unieke kansen aan Union SG

Volgens Bormans mogen de mensen dromen van de bekerfinale, maar binnen het team ligt de focus vanaf vandaag weer helemaal op de competitie. De bekerfinale wordt alvast iets bijzonders, want de Heizel ligt vlakbij voor de fans van Union.

En Bormans heeft nu al goed nieuws voor de bekerfinale. “Dat wordt heel mooi. We zullen onze kant van het stadion zeker kunnen vullen”, klinkt het zelfverzekerd.

“Dat zijn de momenten die een club nodig heeft. Waarop je mensen kan werven, dat je publiek kan laten kennismaken. Ons stadion is wat beperkt en zit altijd vol. Dit is een kans om wat meer en mensen naar het stadion te lokken en te laten genieten van Union.”