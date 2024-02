Absolute crisis bij Club Brugge? Hans Vanaken gebruikt liever een ander begrip

Weg titel, weg beker. Club Brugge zit in moeilijke papieren. Enkel de Conference League kan nog voor een positieve noot zorgen dit seizoen.

Waarvoor speelt Club Brugge dit seizoen nog? Na de nederlaag afgelopen zondag tegen RSC Anderlecht speelt blauwzwart niet meer mee voor de titel. Na woensdagavond mag het nu ook de beker als goedmakertje vergeten.

Het wordt opnieuw niet het seizoen van Club Brugge. Het team van Ronny Deila kreeg volgens Hans Vanaken de kansen om op voorsprong te komen in de terugmatch van de halve finale van de Croky Cup, maar de goal viel aan de andere kant.

“Ik heb juist hetzelfde gevoel als afgelopen weekend tegen Anderlecht”, zei Hans Vanaken na afloop van de wedstrijd aan Het Nieuwsblad. “Het gevaar kwam van hen, maar echt grote kansen leverde dat ook niet op. Het zit gewoon niet mee. We wilden heel graag die finale bereiken, dan is dit heel pijnlijk.

Crisis in het Jan Breydelstadion?

In Brugge valt, zeker na een uitschakeling, dan al snel het woord crisis. Maar dat wil Vanaken nu niet in de mond nemen, ook al ziet het er voor dit seizoen niet meer goed uit.

“Het zag er lang naar uit dat we niet zo’n dip zouden krijgen. Maar we verliezen nu drie keer op een paar weken. Je moet dan de clichés bovenhalen: we moeten hard blijven werken.”

Te beginnen zondag tegen KRC Genk, opnieuw een topper. “We moeten nu nederig zijn en match per match bekijken hoe we uit die dip geraken. Dat is het belangrijkste. We willen het seizoen zo goed mogelijk afsluiten.”