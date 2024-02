Peter Vandenbempt stelt opvallende vraag: "Aan wie moet Deila verantwoording afleggen?"

Ronny Deila stak zijn ontgoocheling woensdagavond niet weg. De trainer van Club Brugge wilde echter niet spreken van een crisis.

"Crisis is een groot woord, maar we zijn heel erg ontgoocheld", reageerde Deila meteen na de bekeruitschakeling tegen Union SG. Weg titel, weg beker en de Conference League winnen zal het op die manier wellicht ook niet doen.

Peter Vandenbempt spreekt de Noor echter radicaal tegen. Het is wel degelijk crisis bij Club Brugge, daar kan je gewoonweg niet meer onderuit. Deila reageerde op de persconferentie zeer geïrriteerd en deed enkele opvallende en misschien ook wel ongelukkige uitspraken.

“Als je de lat zo hoog legt, dan is het altijd slecht” was één van de zaken die Deila op tafel gooide. Vandenbempt realgeert duidelijk. “Nee, de lat ligt daar waar Club ze met zijn prestaties en als rijkste club zelf heeft gelegd”, zegt hij bij Sporza.

De lat te hoog bij Club Brugge?

En Club Brugge zit op dit moment duidelijk heel ver onder de lat die het zelf gelegd heeft. Toch lijken de spelers nog altijd het vertrouwen te hebben in de coach en dat is belangrijk. Toch lijkt het een moment dat Deila verantwoording zal moeten afleggen. Al is de vraag bij wie.

“Vincent Mannaert is duidelijk niet meer actief bij Club Brugge, al jaren het klankbord voor de trainer”, klinkt het nog bij Vandenbempt. “Een man met voetbalkennis. De vraag is: aan wie moet Deila nu verantwoording afleggen, wie gaat die beslissing nemen?”

“Ik zou zeggen: voorzitter Bart Verhaeghe heeft de sleutel in handen, maar die is momenteel ziek. Ik zou dus zeggen: even afwachten”, besluit Vandenbempt.