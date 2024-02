Deila enerveert zich over kritiek: "Het is altijd iets met de trainers in Brugge"

Hoelang is Ronny Deila nog trainer van Club Brugge? De coach kreeg geen signaal van de club dat hij bij verlies tegen Union SG ontslagen zou worden, maar de situatie is natuurlijk niet van die aard dat er geen vragen over zouden komen. De Noor reageerde geïrriteerd.

Deila pakte 5 op 15 in de competitie en ligt nu ook uit de beker. Dat strookt natuurlijk niet met de ambities. "Hebben we niet die winnaarsmentaliteit laten zien?" zuchtte Deila geërgerd. "Voor details hierover moet je het bestuur raadplegen, aangezien ik niet veel met hen praat."

"Veel trainers hebben in vergelijkbare situaties gezeten, inclusief ikzelf. Vaak ben ik er goed uitgekomen, maar dit is iets wat het bestuur moet beslissen. De vraag of ik de juiste persoon op de juiste plek ben, wordt al gesteld sinds dag één."

Deila zal waarschijnlijk nog op de bank zitten tegen Genk, maar een nieuwe tegenslag daar kan zelfs deelname aan de Champions' Play-offs in gevaar brengen. "Kijk, sinds mijn komst naar België draait alles in Brugge om de coach. Alles lijkt altijd slecht te zijn, tenzij er een trofee wordt gewonnen."

"Als de verwachtingen zo hoog zijn, zal iedereen uiteindelijk tekortschieten. Vorig jaar was een zwaar seizoen en nu lijkt het opnieuw zo te zijn. Maar we hebben nog veel om voor te vechten. Eerst moeten we de play-offs halen en dan moeten we strijden voor een plek in de top drie."