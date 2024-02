📷 Burgess haalt flink zijn gram richting Brugse supporters op sociale media

Christian Burgess en de fans van Club Brugge... het is een gespannen relatie. De verdediger van Union SG daagde hen al uit voor de match door een foto van protesterende boeren te posten. Daar kreeg hij heel wat reactie op, maar na de match haalde hij zijn gram.

Union SG-verdediger Christian Burgess daagde de Brugse supporters al een beetje uit op Instagram. Hij plaatste een foto van de boerenprotesten waar hij bij schreef: "De Brugse fans zijn al vroeg in Brussel gearriveerd."

Coach Alexander Blessin werd op zijn persconferentie hiernaar gevraagd. Hij ontweek het onderwerp een beetje. "Christian is a special one. Hij is belangrijk voor ons. Meer kan ik er niet over zeggen. We hebben respect voor Club Brugge. Ze hebben het wat lastig in de competitie, maar de beker en de Conference League zijn er nog voor hen. Tegen Brugge spelen, is altijd moeilijk."

Achteraf kreeg Burgess natuurlijk veel haatcommentaar van Brugse fans op de foto die hij postte. Maar na de match kon hij zich nogmaals uitleven.

Het is inderdaad een 'specialleke' die Burgess. Hij veegt zijn voeten aan alles en is op het veld één van de meest ambetante spelers. Maar naast het veld is hij - naar alles wat we horen - een heel vriendelijke jongen. De dualiteit...

