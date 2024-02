Boze Clubfans zeggen hoe het nu verder moet met hun ploeg na bekeruitschakeling

De bekeruitschakeling is hard aangekomen bij de fans van club Brugge. Een 35-tal supporters trok meteen naar het Basecamp.

Club Brugge speelt de bekerfinale niet na een 2-0-nederlaag op Union SG. Daarmee wisten de Brusselaars de 2-1-eindstand uit de heenwedstrijd uit. Geen titel, geen beker, het is opnieuw een enorm ontgoochelend seizoen voor de Clubfans.

Zo’n 35 supporters reden woensdagnacht meteen van het Dudenpark naar het Basecamp in Westkapelle, waar ze de komst van de spelersbus afwachtten om verhaal te halen na de bekeruitschakeling.

Mignolet, Vanaken en Odoi stonden hen te woord. Alles verliep sereen, in tegenstelling tot hoe het in Brussel uit de hand liep en de politie moest ingrijpen.

550 euro om met Club Brugge naar Molde te gaan

“Elke ochtend rijden de spelers naar het oefenkamp, waar in het groot No Sweat/No Glory staat geschreven. Het is alsof niemand van Club die leuze vandaag nog ter harte neemt of kent. Of het nu aan de trainer, de spelers of aan de mensen hogerop ligt…”, zegt Frederik Van Eenoo van de Supportersfederatie aan Het Laatste Nieuws.

De fans hebben het gevoel dat de spelers niet betrokken zijn bij de club en zeer nonchalant bezig zijn. En dan komen andere zaken nog extra hard aan. “Drie dagen voor de match op Union heb ik 550 euro betaald om naar Molde af te reizen. Dat zijn zure centen voor een gewone werkmens met een gemiddeld inkomen.”

Hoe het nu verder moet is heel erg moeilijk in te schatten. “Ik wil niet roepen dat Deila ontslagen moet worden. Of dat Vanaken geen kapitein is. Het is aan de mensen binnen Club die betaald worden om verantwoordelijkheid te nemen.”