🎥 Heethoofden Club Brugge gaan door het lint na verlies tegen Union, politie moet hard ingrijpen

De nederlaag tegen Union in de halve finales van de Beker van België kwam hard aan bij de fans van Club Brugge. Zij zagen hun mogelijk laatste kans op een prijs dit seizoen in rook opgaan. Na de wedstrijd kookte het potje over bij sommigen.

Het zit al een tijdje diep dat Club niet meer de dominantie van een aantal jaar geleden op het veld kan brengen. Dat borrelde de laatste tijd steeds meer naar boven. Na de wedstrijd tegen Union zochten enkele supporters de confrontatie met de politie op. Er werden een aantal mensen opgepakt en geboeid. Het zal hen op een zware boete komen te staan. De ordediensten waren op hun hoede voor mogelijke rellen en kwamen heel snel tussenbeide.