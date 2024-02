📷 Ronny Deila krijgt twee heel duidelijke signalen over zijn toekomst na bekerexit

Club Brugge is uitgeschakeld in de Croky Cup. Het regende woensdagavond berichten op sociale media van fans die vinden dat Ronny Deila ontslagen moet worden.

De bekeruitschakeling is een ramp voor het al desastreuze seizoen van Club Brugge. Geen bekerfinale en 20 punten achterstand op Union SG in de competitie. In België zal blauwzwart dit jaar geen prijs pakken.

En als het niet draait binnen een voetbalclub, dan wordt al snel gekeken naar de trainer. Dat is in het Jan Breydelstadion niet anders en eigenlijk al enkele weken aan de gang, maar na de bekerexit is de roep om Deila te ontslaan gigantisch groot.

Volgens Het Nieuwsblad zijn er twee duidelijke signalen na de bekeruitschakeling over de positie van Ronny Deila binnen de club.

Deila tegen Genk nog op de bank

Zondag speelt Club Brugge een nieuwe topper, op bezoek bij KRC Genk. Daar zal de Noor zeker als trainer op de bank zitten. Wat er daarna gebeurt, dat is niet meteen duidelijk.

Volgens de krant is het in ieder geval zo dat Club Brugge de trainersmarkt op de voet volgt. Deila krijgt nog een kans om zijn vel te redden, maar het krediet is zo goed als opgebruikt. Een nederlaag in Genk lijkt er echt niet meer bij te kunnen.

Achter de schermen wordt werk gemaakt van een plan B. De trainersmarkt wordt altijd opgevolgd in het Jan Breydelstadion, maar dat gebeurt nu nog veel intenser dan anders.