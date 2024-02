Club Brugge-coach Ronny Deila zwaar teleurgesteld na rampavond in Brussel: "Dat is onvergeeflijk"

Club Brugge werd woensdagavond uitgeschakeld in de halve finales van de Croky Cup. Na een 2-1 in de heenwedstrijd, verloor blauw-zwart met 2-0 op het veld van Union SG.

Club-coach Ronny Deila was absoluut niet blij na afloop. "Alweer verliezen we in de 'boxes'. De wedstrijd ging gelijk op tot zij scoren. Wij hebben onze kansen gehad, we moeten die dan ook benutten", vertelde hij voor de camera's van VTM.

"Zij scoren dan eerst. Ik ben teleurgesteld in de manier waarop we het daarna hebben aangepakt. Om dan op het einde nog een doelpunt te slikken, dat is onvergeeflijk. Ik ben zeer teleurgesteld", gaat Deila verder.

Club kreeg wel veel kansen, vooral Thiago had er eigenlijk zeker eentje moeten prikken. Efficiëntie moet beter volgens de Club-coach.

"We moeten efficiënter zijn. Tegen Union is het altijd een wedstrijd met veel duels en intensiteit. Wanneer je de kansen krijgt zoals wij, moet je die benutten."

Kan er nu over een crisis gepraat worden bij blauw-zwart? "Ik ben zeer teleurgesteld, want we wilden echt naar de finale, we waren zo dichtbij. Maar crisis is wel een groot woord."