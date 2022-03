Volgende maand 36, maar zeker nog niet versleten: Lior Refaelov toont Anderlecht nog steeds de weg

Lior Refaelov wordt op 26 april 36 lentes jong. Zo mogen we het wel noemen, want echt veel sleet zit er nog niet op. Hij kreeg wel kritiek omdat zijn statistieken in 2022 nog niet 'je dat' waren, maar hij blijft fysiek wel in orde. En tegen Eupen deed hij daar nog eens twee assists bovenop.

Refaelov heeft dit seizoen reeds 35 wedstrijden gespeeld en daarin scoorde hij 17 keer en gaf zes assists. Die laatste statistiek had ook een pak hoger kunnen liggen. "Maar de anderen moeten de bal er wel in trappen hé", lachte Kompany. "Nee, Lior is op en naast het veld belangrijk. Hij heeft de kwaliteiten om bepalend te zijn en als hij dat - zoals vandaag - koppelt aan zijn werk, is hij een super impactvolle speler."

Refaelov zat bij de top qua gelopen kilometers toen hij vervangen werd. Velen stelden zich vragen of hij volgend seizoen nog mee zou kunnen, aangezien Anderlecht hem een contract voor twee jaar gaf, maar intern is daar weinig twijfel over. Fysiek is hij tiptop in orde, horen we. Anders heb je begin maart ook geen 2.500 minuten op de teller staan.

Zijn corners zijn stilaan een wapen aan het worden. Anderlecht heeft daar lang mee gesukkeld, maar de laatste tijd vinden ze toch regelmatig de weg naar doel op stilstaande fases. Zijn eerste corner was meteen perfect aangesneden. Zijn assist op Kouamé mocht er ook zijn. Refaelov is nog steeds de meest technisch begaafde speler van Anderlecht. Als ze zijn fysiek niveau nu ook zo hoog kunnen houden...