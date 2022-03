De nieuwe weg van Anderlecht begint te lonen: vedetten in functie van het team (het verschil in statistieken met vorig seizoen is enorm)

Anderlecht zit op de goeie weg. De Brusselaars staan in de bekerfinale en vechten voor een plaats in de Champions Play-offs. Het verschil met vorig seizoen is eigenlijk makkelijk uit te leggen aan de hand van de statistieken. Ze zijn niet meer afhankelijk van één speler.

Laten we de topschutters van vorig seizoen er eens bij halen. Dan komen we automatisch uit bij Lukas Nmecha uiteraard. De Duitse spits scoorde 21 keer in 41 matchen. De eerstvolgende? Yari Verschaeren met 6 goals in 23 matchen. Verschaeren had dan ook nog een zware blessure opgelopen. Murillo, Ait El Hadj, Mukairu en de in de winter vertrokken Percy Tau scoorden elk vier keer. Lokonga, Trebel en Diaby hadden er drie.

Gevaar van alle kanten

Het verschil met dit seizoen is gigantisch. Zo hebben ze al vier spelers die er meer dan tien maakten. Refaelov (17), Zirkzee (14), Raman (11) en Kouamé (11) dragen het aanvallende compartiment. Verschaeren heeft er ook al 8. Negen andere spelers zorgen samen ook nog eens voor 21 doelpunten. Dat is waar Kompany naartoe wou: gevaar van alle kanten.

Kompany heeft het onlangs nog in de kleedkamer herhaald: hij geeft geen zier om individuele statistieken. Wie er scoort, maakt hem niet uit. Uiteraard is het goed voor het vertrouwen van de spitsen dat ze regelmatig scoren, maar hij wil een mentaliteit waarin duidelijk is dat het collectief de goals scoort. De balverovering voor een doelpunt vindt hij even belangrijk als het doelpunt zelf.

Mentaliteitsverandering

Of het feit dat zijn ploeg nu al 61 assists gegeven heeft, terwijl dat er over het volledig vorig seizoen slechts 46 waren. Zijn links- en rechtsback zijn in totaal goed voor 20 assists: Gomez 14 en Murillo 6. Dat is waar Anderlecht naartoe wil: een team waarin de individuele kwaliteiten kunnen uitblinken. Dat Josh Cullen bijvoorbeeld 0 assists en 0 goals heeft, dat is geen item. Zijn kwaliteiten kunnen niet uitgedrukt worden in zulke statistieken.

Dat de Ier de meeste kilometers afmaalt en dat hij bij de Belgische top zit qua balveroveringen, dat is zijn waarde voor het team. Albert Sambi Lokonga kwam daar niet aan vorig seizoen. Zo vallen de puzzelstukjes stilaan in elkaar. Met de beperkte middelen is het doel om het team te laten scoren. Een nieuwe weg in vergelijking met het Anderlecht van vroeger, waar het team in functie stond van de vedetten. De sterspelers staan nu in functie van het team.