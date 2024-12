Doelman ziek, maar Timmy Simons kiest niet voor Bolat en daar is een goede reden voor

Westerlo speelde tegen Union SG zonder doelman Koen Van Langendonck. Timmy Simons opteerde echter niet voor Sinan Bolat als vervanger.

Doelman Koen Van Langendonck moest in extremis forfait geven voor de wedstrijd tegen Union SG. “Hij was ziek in de aanloop naar de wedstrijd tegen Union”, vertelt Timmy Simons aan Gazet van Antwerpen.

“Hij voelde zich op de wedstrijddag nog altijd geen honderd procent en had een slechte nacht achter de rug. Maar je kent Koen: hij deed er werkelijk alles aan om speelklaar te raken.”

Tussen 10 en 11 uur in de ochtend liet hij in het hotel, waar de ploeg in een kleine afzondering was, weten dat het niet zou lukken. Hij keerde terug naar huis.

“Jammer, want je bereidt een wedstrijd voor met een bepaald profiel in het doel”, legde Timmy Simons uit. En dan moest er gekozen worden tussen Nick Gillekens en Sinan Bolat.

“Sinan kon de laatste weken niet altijd vol gaan op training en voor mij is dat een absolute noodzaak. Nick deed het prima. Bij dat eerste doelpunt tegen toonde hij initiatief. Vergeet niet dat Union spitsen heeft die 2 meter groot zijn”, overdreef de coach van Westerlo nog wat.