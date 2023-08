Anderlecht ligt zwaar onder, maar tien Brusselaars trekken zege over de streep dankzij eerste profgoal ooit van jongeling

Anderlecht vertrok met de drie punten uit Stayen en dat mag gerust een klein wonder genoemd worden. De bezoekers lag onder en konden lang geen kans bij elkaar voetballen. Een ingestudeerd nummertje bracht hen op voorsprong, maar na rood voor Dreyer stonden ze met tien. Desondanks hielden ze het vol.

Afzien! Dat was het thema van de eerste helft voor Anderlecht. STVV joeg hen overal op het veld op, maar vooral op het middenveld. Als je dan een middenvelder hebt die niet kan uitvoetballen (Diawara) en eentje die niet in het stuk voorkomt (Stroeykens), dan heb je een probleem.

Leoni en N'Diaye

Leoni deed wat hij kon en leek wel overal te zijn, maar hij moest toch vooral verdedigen. Over de match van Amuzu gaan we zelfs zwijgen, da's stilaan het verhaal van de ijsberg en de Titanic. Dreyer aan de overkant was al niet beter. Om kort te zijn: de enigen op niveau waren Leoni en N'Diaye.

STVV kwam met man en macht opzetten. Wat een geheel! Tempobeulen zouden ze hen in het wielrennen noemen. De jonge Limburgers zaten tussen alles wat eventueel gevaar kon opleveren.

Zelf creëerden de Truienaars enkele goeie kansen, maar Kaya en Ito schoten binnen het bereik van Dupé. Het enige doelgevaar bij Anderlecht was een schot van Leoni over doel. STVV had meer dan 60 procent balbezit... Goed werk van die Duitser, Thorsten Fink.

De eerste ooit

Je had het gevoel dat STVV elk moment er kon overlopen, maar... het was Anderlecht dat op voorsprong kwam. Een ingestudeerd nummertje op vrije trap. Heel kort gegeven naar Dreyer, die kon oprukken en een goeie voorzet afleverde die N'Diaye binnenkopte. Zijn eerste voor paars-wit, zijn eerste als prof zelfs.

Nog geen minuut later mocht assistgever Dreyer echter gaan douchen nadat hij vol doorging op de achillespees van Bocat. Anderlecht nog meer dan een halfuur met tien. Het werd bitsig.

STVV gooide alles in de strijd en had een paar heel goeie kansen, maar Dupé stond verschillende keren in de weg en ze speelden het ook een paar keer verkeerd uit. Een wonder dat Anderlecht de drie punten meepakte, maar ze zullen er alvast niet om klagen.