Een tweede opeenvolgend showtje op hoogste niveau: grote RWDM-held legt nu ook matig Mechelen over de knie

RWDM heeft een held in de rangen om ook op het hoogste niveau het verschil te maken. Dat mag nu wel duidelijk zijn. Mickaël Biron bewees het al tegen OHL en deed het tegen een zwak KV Mechelen nog eens fijntjes over.

Weinig tijd aan de bal gunden beiden ploegen mekaar. En ook wanneer die er wel was, zaten te veel slordigheden goed voetbal in de weg in de eerste helft. Wel één keertje dreiging langs elke kant voor rust. Defourny liet zich in de korte hoek niet verrassen door het schot van Storm. Coucke stond pal wanneer Biron hem onder vuur nam.

Een logische 0-0 dus aan de rust: KV Mechelen kocht weinig voor zijn steriele overzicht. Het beterde er niet op voor de bezoekers, die met Biron de handen vol hadden. Die hield na alweer slordig Mechels balverlies Bates aan de praat en mikte op de verste paal. Bij een volgende kans was een parade van Coucke nodig om Biron van de 1-0 te houden.

Nadat KV Mechelen dan eindelijk via Lauberbach nog eens de vuisten van Defourny testte, was het kort nadien dan toch prijs voor RWDM. De Sart speelde prima in op Biron, die zich weer vlot wegdraaide en de verste hoek vond (1-0). Bates speelde even later voor reddende engel op de lijn: net niet de 2-0 van Gueye dus.

© photonews

Enkel wanneer Ngoy zich eens op gang trok, hing heel eventjes een gelijkmaker in de lucht. Defourny dook goed in de voeten, dat bezegelde het lot van Malinwa. Het blijft achter met een 1 op 9 en moet dringend gaan werken aan zijn balans en aanvalsspel. RWM daarentegen gaat naar 6 op 6 en heeft zijn start zeker niet gemist.