Wie ziet er een verschil bij 'verzwakt' Union? Wervelende Brusselaars leggen nu ook OHL over de knie in een regie van bankzitter vorig seizoen

Union SG, het wordt stilaan een fenomeen hoor. Elke keer als je denkt 'nu zijn ze echt verzwakt en gaat het moeilijk worden', bewijzen ze weer je ongelijk. De Brusselaars denderen gewoon door op hun elan en met goed voetbal, ondanks de vele sterkhouders die vertrokken. 5-1 met 3 penalties.

In een regie van Cameron Puertas...

Moris, Lazare, Lapoussin en Burgess, dat zijn de enige basisspelers van vorig seizoen die nog overbleven bij Union voor de match tegen OH Leuven. Voor Lazare was het onder Blessin wel zijn eerste basisplaats. Noodgedwongen, want 't was krabben voor Blessin om een uitgebalanceerde ploeg aan de aftrap te brengen.

Eender wie

Dat wordt daar toch nog een inkomende drukte van jewelste de komende weken bij de Brusselaars? OH Leuven zou dan weer wel ver klaar zijn met zijn huiswerk, maar wacht traditiegetrouw nog op een vlotscorende spits (of twee). Aanwinst Miguel stond wel meteen aan de aftrap.

Je zou zeggen: Union, dat gaat lang duren vooraleer die er staan. Maar blijkbaar zit er toch iets heel gezond in het Zennewater. Trouwens, als eens een 'Jambe de Bois' geproefd? Bier gebrouwen in Sint-Gillis. Heel lekker, misschien heeft dat er wat mee te maken.

© photonews

Maar wat er ook gebeurt, Union blijft gewoon goed spelen en winnen. Na 20 minuten spelen stonden ze op voorsprong nadat de Fin Casper Terho te veel ruimte kreeg en zijn zware linker bovenhaalde. 20 jaar en in januari al gehaald om dit seizoen gerodeerd te kunnen aanvatten. Da's een club besturen als een goede huisvader.

Puertas kan sensatie worden

Met Cameron Puertas hadden ze blijkbaar ook een jongen in huis die vorig seizoen al basisspeler had kunnen zijn. Na zijn glansprestaties van de voorbije weken maakte hij er voor de rust nog 2-0 van nadat hij goed zijn lichaam gebruikte, wegdraaide van Schrijvers en in de korte hoek scoorde. De Zwitser speelde heel sterk.

Zag er iemand verschil met vorig seizoen? Thorsteinsson milderde wel nog voor de rust, maar de dominantie van de thuisploeg was duidelijk. In de tweede helft zette Union orde op zaken en nadat opnieuw Puertas zich de zestien inslingerde, ging de bal op de stip en Eckert scoorde de 3-1.

En hij mocht er nog eentje trappen nadat Terho op de hielen werd getrapt. Eckert met hetzelfde resultaat: 4-1. OHL heeft echt een probleem na de 1 op 9. Een gebrek aan creativiteit en aan een goeie spits...

Union gaat enkel nog sterker worden, da's wel veelbelovend, want 't is al zeker niet slecht hoor. Als je als nieuwe topclub dit kan presteren, dan heb je gewoon de voorbije seizoenen heel sterk werk geleverd.