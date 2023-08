Racing Genk dankt doelman Warleson na ongelukkige owngoal, Cercle blijft gefrustreerd achter na afgekeurde penalty

Racing Genk heeft met 0-1 gewonnen op het veld van Cercle Bruggen. Een owngoal van doelman Warleson en een afgekeurde penalty in de toegevoegde tijd van Cercle trokken Genk over de streep.

Na drie nederlagen op rij moest Racing Genk zich op het veld van Cercle Brugge proberen te herpakken. Maar de thuisploeg legde meteen weer zijn bekende aanvallende voetbal op de mat.



Cercle domineerde de eerste helft, maar veel kansen kreeg het niet. Denkey probeerde op het einde van de eerste helft nog een wereldgoal te scoren, maar zijn omhaal ging net naast de kooi van doelman Vandevoordt. Racing Genk plooide alweer terug, maar barstte niet.



In de tweede helft niet meteen beterschap, Sadick kon Denkey met een ultieme tussenkomst nog van de 1-0 houden. Maar iets voor het uur kwam Genk toch meer in de match. Paintsil ging iedereen voorbij op zijn rechterflank en Warleson kon nog net een vuist tegen zijn schuiver zetten.

Genk met een gelukje op voorsprong

Genk kwam beter in de match, maar echt veel kansen kwamen daar niet van. Tot invaller Bonsu Baah even dolde met de Cercle-verdediging. Zijn schot op doel ging via de paal en de rug van doelman Warleson in doel. Racing Genk stond met een gelukje op voorsprong.





Cercle-trainer Miron Muslic koos nadien vol voor de aanval en gooide er nog enkele aanvallende spelers in om toch nog een puntje te redden. Een vrije trap van Siquet ging nog net naast, maar echt dicht bij een goal kwam de thuisploeg niet meer.

Tot de toegevoegde tijd. Saddick maakte zich in zijn eigen zestien breed en leek de bal met de arm te spelen. Scheidsrecht Put wees naar de stip, maar de VAR riep hem naar het scherm. Put beslistte dat het geen penalty was, de bal zou op de schouder van Sadick gegaan zijn.

Racing Genk wint zo na drie matchen toch nog eens en komt naast onder meer Antwerp op een voorlopige derde plaats. Cercle Brugge blijft achter met 3 op 9 en staat nu op de tiende plaats.