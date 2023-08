Raakt Genk ook sterkhouder nog kwijt? Na Nielsen wenden Turken pijlen op Limburgse middenvelder

Je kan niet gerust zijn tot de transfermercato is afgelopen. Bij Genk weten ze dat ook. De Limburgers hebben wel een ruime kern, maar er is nog interesse voor veel spelers. Nu ook voor Patrik Hrosovsky?

De Slovaakse routinier zou op de radar staan van Trabzonspor. Het gonst in Turkije alvast van de geruchten daaromtrend. Eerst probeerden ze bij Casper Nielsen van Club Brugge, maar daar stuitten zze al snel op een njet.

Nu zouden ze dus willen proberen in de Cegeka Arena. De vraag is of Genk überhaupt zal willen praten, want met Heynen en Galarza zijn er al enkele middenvelder weken out. Hrosovsky heeft ook een marktwaarde van 5 miljoen euro en heeft nog een contract voor twee jaar.

De 48-voudige Slovaakse international is een sleutelspeler in het systeem van Wouter Vrancken. Daar zullen ze hem niet zonder slag of stoot willen laten vertrekken. En Turkije is altijd een beetje 'risky business' voor spelers die graag op tijd betaald worden.