Efficiënt en demonstrerend Club Brugge heeft geen kind aan KAS Eupen

Na een zege in de Conference League was het voor Club Brugge tijd om ook in de Jupiler Pro League eens een referentiematch naar te zetten. KAS Eupen was misschien een ideale mogelijkheid daartoe. Wat kregen we Am Kehrweg?

KAS Eupen was onverwacht goed aan het seizoen begonnen en wilde dus ook thuis tegen Club Brugge eens iets laten zien. Dat deed het eigenlijk met de verwachte namen. Bij Club Brugge geen Mats Rits meer, hij is op weg naar het Lotto Park van Anderlecht. Stevige Zinckernagel Club Brugge liet zich van meet af aan zien in Eupen en maakte er meteen komaf mee. Het toonde een hele wedstrijd wat een demonstratie kan zijn en/of wat een referentiematch moet zijn. Een zwaluw maakt de lente natuurlijk niet, maar de wedstrijd tegen KAS Eupen was wel een totaalmatch. © photonews © photonews Snel en snedig spel, gevaar dat vanuit alle hoeken kwam. En ook de nodige efficiëntie, want al na vijf minuten kon Skov Olsen een strafschop afwerken na een fout van Lambert op Vanaken. Koelbloedig afgewerkt, zoveel is duidelijk. Bedrijvige Buchanan Zinckernagel en Buchanan maakten er 0-2 en 0-3 van. Het had ook anders kunnen lopen, want Nuhu kreeg wel een paar kansen om er 1-1 en zeker 1-2 van te maken. Efficiëntie voorin en achterin, het is dus ook een codewoord. © photonews In de tweede helft speelde blauw-zwart het heel volwassen uit. Skov Olsen maakte er 0-4 van, Zinckernagel bekroonde zijn bedrijvige wedstrijd met de forfaitcijfers. Ook Yaremchuk kreeg nog een paar kansen om zijn vertrouwen op te krikken, maar dat lukte uiteindelijk niet. NIemand behalve hij die er zal om malen, want een volwassen én goedspelend Club Brugge lijkt eindelijk terug een beetje de flow te pakken te hebben. Het maakte tien doelpunten in een week en kan met vertrouwen naar de rest van augustus toeleven.