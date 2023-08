Heeft Philip Zinckernagel zijn positie al meteen gevonden bij Club Brugge? En betekent dat slecht nieuws voor jonge flankaanvaller? "Ik vind consistentie wel belangrijk"

Van een binnenkomer gesproken. Philip Zinckernagel liet zich in zijn eerste wedstrijd voor blauw-zwart meteen gelden. De Deen lijkt zijn plek in het elftal meteen gevonden te hebben.

Want Zinckernagel was tegen Eupen, met onder meer een doelpunt met zijn mindere linker, een constante dreiging op links. De balvaste Deen liet zien dat hij een directe meerwaarde is voor dit Club Brugge. De connectie met Skov Olsen op de andere flank, en Thiago diep in de punt was er meteen.

Het lijkt dan ook dat hij zijn plek in het elftal van Deila, die bijzonder lovend over hem was, meteen gevonden heeft. "Ik vond hem top vandaag. Je zag vandaag al dat hij betrokken was bij heel veel acties en meteen het goede ritme te pakken had", aldus een tevreden coach.

Slecht nieuws voor Nusa?

Uiteraard kan de balvaste speler ook als aanvallende middenvelder of schaduwspits uit de voeten, maar in het huidige systeem met Vanaken en Thiago lijkt dat geen optie. Centraal op het middenveld zal de creatieveling in ieder geval niet tot zijn recht komen.

Daarnaast lijkt Deila aan de huidige opstelling ook niet te veel te zullen veranderen. "Het is een grote competitie en daarbij vind ik consistentie wel belangrijk. We willen bijgevolg niet elke week veel wissels doorvoeren, dus dat zal ook niet gebeuren. Het is belangrijk dat de basisploeg het vertrouwen voelt en week na week kan samenspelen om die automatismen te verbeteren", klonk het gisteren nog.

Slecht nieuws voor Antonio Nusa (18)? Want Zinckernagel lijkt zijn plaats als spelmaker/flankspeler op links (zoals Noa Lang) meteen gevonden te hebben. "Natuurlijk zullen er voor de match van donderdag wel wat wissels doorgevoerd worden. Iedereen strijdt echter goed voor een basisplaats en dat merk ik ook op training. Nusa bijvoorbeeld was donderdag heel sterk, maar Philip (Zinckernagel) vandaag evenzeer", komt Deila met een hoopvolle boodschap voor de jonkie.