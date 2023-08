Ex-ref begrijpt VAR-beslissing in Cercle-Genk niet: "Die uitleg zou ik graag horen"

Genk ging met het kleinste verschil winnen in Jan Breydel. Cercle Brugge had achteraf wel bedenkingen bij de strafschop die ze uiteindelijk niet kregen. Terecht, vindt ex-ref Serge Gumienny.

Mujaid Sadick kreeg een voorzet ogenschijnlijk tegen de arm en ref Bert Put floot penalty. De VAR riep hem echter naar het scherm en de strafschop werd geannuleerd. Maar waarom is nergens op de voor ons beschikbare beelden te zien.

"Sadick kreeg de bal volgens de beelden die ik zag op de arm, niet op de zijkant van de borst zoals ref Bert Put aangaf", zegt ook Gumienny in HBvL. "Het kan natuurlijk dat hij nog andere beelden gezien heeft. In dat geval zou ik graag de uitleg van het Referee Department horen."

"Die voorzet was namelijk even onderweg. Stel dat hij toch op de arm van Sadick valt, kan de speler niet als argument gebruiken dat het een aangeschoten bal was. Mogelijk spelen er dus nog beelden die wij niet kennen."