OH Leuven organiseert moment van dialoog met supporters na zwakke competitiestart

De 5-1-nederlaag van zaterdag op Union SG zorgt voor de nodige wrevel. De club organiseert daarom een moment voor de supporters.

OH Leuven heeft in drie wedstrijden slechts één puntje gepakt. Die resultaten staan in schril contrast met de ambities van de club.

“De 1 op 9 komt hard binnen, zowel bij de club als bij de supporters. We merken dat er veel vragen zijn en onzekerheid leeft onder de supporters. We staan open voor dialoog met onze fans en organiseren daarom op woensdag 16 augustus om 19u een open supportersvergadering”, klinkt het in een mededeling van de club.

De open supportersvergadering gaat door in Tribune 3 van het King Power at Den Dreef Stadion en alle supporters zijn welkom om hun vragen te stellen aan een vertegenwoordiging van bestuur, technische staff en spelers.

“CEO Peter Willems, Directeur voetbal Ariël Jacobs, coach Marc Brys en een afvaardiging van spelers van de eerste ploeg zullen aanwezig zijn om op alle vragen een zo goed mogelijk antwoord te geven”, voegt OH Leuven er nog aan toe.