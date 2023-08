Alexander Blessin verbaast na zege van Union SG: "Weet niet of dat helemaal verdiend is"

Union SG won met 5-1 van OH Leuven. De troepen van trainer Alexander Blessin blijven ongeslagen in de Jupiler Pro League.

De Duitse trainer van de Brusselaars was achteraf duidelijk in zijn nopjes met de overwinning. “In het begin hadden we wat problemen met hun mandekking, maar de openingsgoal zorgde voor rust en toen scoorden we ook een tweede keer”, klinkt het bij Sporza.

Maar OHL keerde terug in de match. “Die aansluitingstreffer kwam dan uit het niks. We moesten jagen op die derde goal en die drie strafschoppen hebben ons natuurlijk geholpen. De score is misschien wat hoog opgelopen, ik weet niet of dat helemaal verdiend is. Maar ik ben heel trots op mijn ploeg, ze hebben zich uitstekend aangepast aan de nieuwe situatie.”

Union verloor heel wat spelers dit seizoen, maar blijft wel presteren. “We weten dat we jonge talentvolle spelers hebben, maar dat is niet genoeg. De mentaliteit is het belangrijkste. Bij jonge spelers zullen er ups en downs zijn, we moeten hen duidelijk maken dat het stap voor stap zal gaan.”