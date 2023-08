Supporters van KV Mechelen laten zich stevig horen na nederlaag tegen RWDM

KV Mechelen verloor zaterdagmiddag op bezoek bij RWDM. De supporters van de Kakkers zijn niet te spreken over hun team.

KV Mechelen speelde gelijk tegen Club Brugge en verloor met het kleinste verschil van KAA Gent. Dat zorgde toch voor de nodige verwachtingen tegen promovendus RWDM, maar dat kwam er niet uit. KV verloor met 1-0.

Op sociale media reageren de supporters van KV Mechelen bijzonder scherp op het team en de club. Een greep uit de reacties…

“Ik geef zelden een opmerking, toch geen negatieve, maar vandaag was het huilen met de pet op...”

“Dit is gewoon KV ONWAARDIG en een pure SCHANDE!!!”

“Zeg dat al van vorig jaar … Defour is niet de juiste trainer.”

“Vorig jaar geen spits. Nu hebben we een spits maar krijgt geen ballen.”

“Dit is een kaartje richting tweede klasse, een ploeg zonder fut en een uitgebluste trainer, hier heb je een mirakel nodig!”

“Om te winnen moet je aanvallend spelen en scoren, ik zie niet wie er een doelpunt zou kunnen maken!”

“Ik stel mij toch vragen bij Defour.”

“Triestige vertoning, belooft niet veel goed voor de rest van het seizoen.”

“Ja Steven... voor én na de match altijd dezelfde ‘uitleg’. We zijn niet dit, we zijn teveel dat, we zouden meer dat, wel doe er dan eens iets aan! Op deze manier gaan we nergens punten pakken!”

“Traag, geen kansen, geen voetbal en geen inzet.”

“Nu al 1b.”