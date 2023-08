Uitspraken Riemer niet gesmaakt bij analisten: "Ongepast en totaal naast de kwestie"

Brian Riemer was niet te spreken over het kunstgrasveld van STVV, en de velden in de Jupiler Pro League over het algemeen. De Anderlecht-coach wordt nu op de korrel genomen door heel wat analisten voor zijn straffe uitspraken.

"Zijn opmerkingen over het kunstgrasveld in Sint-Truiden waren surreëel. De trainer viel uit zijn rol, meer bepaald om over iets anders te spreken dan over de slechte eerste helft van zijn ploeg. Hij gebruikte dit slechte excuus als een soort van tegenaanval. Zijn uitspraak was irrelevant en had geen plaats in dat interview", aldus analist Alexandre Teklak in La Dernière Heure.

Peter Vandenbempt staat hem bij via Sporza. "Ik begrijp niets van Riemer zijn uitspraken over het veld van Sint-Truiden. Er zijn veel problemen in het Belgisch voetbal, maar de velden zijn er daar niet echt een van."

Tenslotte vindt ook René Vandereycken zijn uitspraken ongepast. "Ik vond het ongepast wat Riemer na de wedstrijd verkondigde. Hij kwam spontaan met dat excuus af. Voor iemand die doorgaans zo positief is, was dat een nogal negatieve opmerking en vooral totaal naast de kwestie", vertelt hij in zijn wekelijkse analyse voor Het Nieuwsblad.