Analist heel kritisch voor Riemer: "Totaal naast de kwestie"

Anderlecht zit nog ver van het champagnevoetbal dat het ambieert. Op het kunstgrasveld van STVV was het op karakter te doen. Brian Riemer had daar achteraf wel een opvallend excuus voor.

De Deense coach van Anderlecht zei wel dat zijn uitspraken niet als excuus mochten opgevat worden, maar we wisten niet goed hoe we het anders moesten interpreteren. Hij zei immers dat het kunstgras van Stayen op niet veel trok en dat het dringend aan vervanging toe was als je er goed voetbal op wil spelen.

Analist René Vandereycken weet ook niet goed wat hij daarmee aan moet. "Ik vond het overigens ook ongepast wat Brian Riemer na de wedstrijd verkondigde. Hij weet het matige spel aan het kunstgrasveld en de kleine afmetingen van dat veld", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Riemer vindt dat de standaarden in de Jupiler League qua infrastructuur omhoog moeten. "Hij kwam spontaan met dat excuus af. Voor iemand die doorgaans zo positief is, was dat een nogal negatieve opmerking en vooral totaal naast de kwestie.”