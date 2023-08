Komst Rits betekent ook (voorlopig) vertrek van jeugdproduct, deal zo goed als rond

Anderlecht zet in op ervaring op het middenveld. Met de komst van Mats Rits en de vergevorderde onderhandeling met Thomas Delaney heeft paars-wit wel wat middenvelders op overschot. Voor één daarvan is een oplossing gevonden.

Marco Kana wordt dit seizoen zo goed als zeker verhuurd aan Westerlo. We schreven het zaterdag al, dat hij waarschijnlijk zou vertrekken. Het geloof in de 21-jarige middenvelder is nog steeds groot, maar door blessures heeft hij nog geen enkel seizoen volledig kunnen spelen.

Ze willen hem nu ervaring laten opdoen, want hij zou gebarreerd worden door de komst van Rits. Gisteren mocht hij nog invallen en hij zorgde voor een paar leuke acties. Zijn talent staat buiten kijf, maar ze achten hem nog niet klaar om een heel seizoen een cruciale positie in het elftal te bezetten.

Bij Westerlo speelt met Lucas Stassin al een speler die uit de Anderlechtse jeugdopleiding komt. Jonas De Roeck wacht met ongeduld op versterkingen en kent Kana uiteraard heel goed.