STVV-spelers weten wat er moet gebeuren om scenario Anderlecht te vermijden, bestuur moet aan het werk

Je hoeft daar niet onnozel over te doen: STVV verdiende meer - veel meer - tegen Anderlecht. De eerste helft hadden de Limburgers altijd moeten verzilveren, maar in de zestien lieten ze het liggen.

Dat Anderlecht met drie punten op zak terug naar Brussel kon trekken, was een klein wonder. STVV voetbalde in de eerste helft heel sterk en gedurende een halfuur was het balbezit meer dan 60 procent voor STVV.

Ze voetbalden ook drie goeie kansen bij elkaar, maar geen werd afgewerkt. En daar wringt het schoentje: de Truienaars hebben een goaltjesdief nodig. Daarmee spelen ze mee in de linkerkolom, zoveel is zeker. “Het had aan de rust eigenlijk al 2-0 moeten staan, maar in de zestien waren we niet goed genoeg", erkende ook Mathias Delorge.

Het bestuur weet wat het moet doen als ze de Duitser Fink een plezier willen doen. Maar die toont zich voorlopig wel de perfecte werknemer. "We weten dat we aan onze efficiëntie moeten werken, maar ik weet niet of we daarvoor transfers moeten doen. Ik ben tevreden met mijn kern", aldus de coach.