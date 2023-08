Dit zijn de fouten die Lawrence Visser maakte in match STVV-Anderlecht

RSC Anderlecht won met het kleinste verschil van STVV. Voor analist René Vandereycken ging scheidsrechter Lawrence Visser geregeld de mist in.

Dat René Vandereycken geen fan is van scheidsrechter Lawrence Visser wisten we al. Vooral met de arrogante houding van Visser heeft de analist het geregeld moeilijk. “Dat was nu niet het geval, maar wel ging hij meermaals in de fout”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Er had volgens Vandereycken meer geel moeten getrokken worden. “Koita geen tweede geel geven nadat hij Patris aantrapte: onbegrijpelijk. Raman geen geel geven toen die tweemaal een tik gaf op een speler die op de grond lag: bizar. Ook Patris had voor rust al geel verdiend en dan had hij na rust misschien zijn tweede gekregen.”

Vandereycken duidt nog twee momenten uit de match aan. “De gele kaart voor N’Diaye was dan weer onterecht, want hij gleed gewoon uit. Bij de rode kaart voor Dreyer, die hij eerst geel gaf, heeft Visser zich na de ingreep van de VAR en het bekijken van de beelden gelukkig goed herpakt.”