't Is geen Verbruggen, maar Anderlecht heeft een betrouwbaar sluitstuk in doel staan, die ook nog eens 'slim geblesseerd' raakt

Anderlecht mag zijn doelman ook dankbaar zijn voor de zege op Stayen. De 30-jarige Maxime Dupé haalde er twee heel moeilijke schoten uit. Al heeft hij niet al de kwaliteiten die Bart Verbruggen ook had.

Dupé is een geweldige lijnkeeper gebleken in de eerste drie wedstrijden. Zijn reflexen zijn heel sterk en ook op hoge ballen is hij op geen foutje te betrappen. Dat zijn toch wel de belangrijkste kwaliteiten voor een doelman.

Slimme jongen ook, want in de eerste helft was hij blijkbaar ineens 'geblesseerd', waardoor Brian Riemer aan de zijkant al zijn troepen kon verzamelen en kon bijsturen. Hij zette Théo Leoni hoger waardoor STVV minder aan voetballen toekwam. Maar zonder 'de blessure' van Dupé had hij die tijd niet gehad.

Wel is er één ding op te merken aan zijn spel: hij is niet zo comfortabel met de bal aan de voet. Terwijl Verbruggen vorig seizoen accurate passes naar de zijkanten gaf en voetballend heel sterk was, geeft Dupé al snel eens een lel op het leer. Het is soms moeilijk om zo uit te voetballen.