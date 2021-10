STVV krijgt (beetje) gerechtigheid met goal in absolute slotfase nadat Anderlecht twee lichte strafschoppen kreeg

Er zijn weinig mensen die de match gezien hebben die ons gaan tegenspreken: Anderlecht stevende af op een onverdiende overwinning. STVV had de meeste en de beste kansen, maar paars-wit scoorde twee keer vanop elf meter na minstens één onverdiende. Maar de slotfase leverde nog de gelijkmaker op.

Vincent Kompany koos voor Kouamé naast Zirkzee en liet zowel Raman als Verschaeren op de bank. Gomez moest op de rechtsback en Mykhaylichenko kreeg zijn eerste basisplaats van het seizoen. Murillo was immers laat van Panama teruggekeerd. De middagmatch op Stayen moest een eerste zege opleveren na een paar goeie matchen, maar zonder al te veel punten.

Lusteloos

Maar wat we nu schrijven gaan de meeste voetballers die in provinciale gespeeld hebben wel herkennen. Je kent dat, zo'n feestje op zaterdagavond en je moet de dag erna om 15u spelen. Om 23u zeg je naar huis te gaan, maar 't is zo plezant dat je nog wat blijft hangen. De dag erna beklaag je je dat dan als je aan de opwarming begint. Wel, misschien was er wel een leuk feestje waar de Anderlecht-kern was op uitgenodigd, want hoe zij aan de match begonnen...

Harwood-Bellis en Hoedt misten intercepties, Amuzu leed balverlies na balverlies en het duo Cullen-Olson kon geen bal vasthouden. Durkin en Hayashi hadden elk twee goeie kansen om de score te openen, maar lieten het liggen. Het was kaas met gaten in alle linies bij paars-wit. Anderlecht had ook wel een paar kansen, maar moest daar heel wat meer moeite voor doen dan de Truienaars.

Die hadden blijkbaar wel een goeie nachtrust gehad. Agressief, diepgang, tempo... STVV leek niet te lijden onder het ontbreken van Suzuki en De Ridder. Dat ze bij de rust niet op voorsprong stonden, begrijpen we nog steeds niet. Bauer kreeg ook nog een dot van een kans, maar besloot in het zijnet.

© photonews

© photonews

Saved by the penalty

De tweede helft was net bezig en STVV kreeg het deksel op de neus na het missen van zoveel kansen. Kouamé ging op Schmidt af, leek de bal kwijt te zijn, maar kreeg toch een strafschop. Saved by the penalty, want het was vrij licht te noemen, om het met een understatement uit te drukken.

Maar Konaté zorgde even later wel voor gerechtigheid. De middenvelder schoot een afvallende bal in de verste hoek. En Hayashi had ook de 2-1 een paar keer aan de voet. Tijd voor Verschaeren en Raman in plaats van een teleurstellende Refaelov en Zirkzee, dacht Vincent Kompany. Ook Ashimeru en El Hadj mochten opdraven, maar eigenlijk had hij iedereen kunnen vervangen.

Het was een treurgang van slechte passes bij de Brusselaars. Maar met zo'n woelwater als Raman ben je nooit klaar. Nadat hij een drietal minuten in de zestien bleef liggen na contact ging ref Boucaut toch de beelden raadplegen. En jawel, een tweede strafschop. En deze was wel terecht. Gomez zette zich achter de bal en schoot onhoudbaar binnen. Maar in de slotfase schoot Harwood-Bellis de bal nog in eigen doel. Verdiend voor STVV, dat zich toch wel bekocht zal voelen.