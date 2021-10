Zulte Waregem toont enorm veel veerkracht na boegeroep en klopt leider Antwerp met knappe comeback

Zulte Waregem heeft de volle buit gepakt in eigen huis tegen Antwerp. Op wilskracht en karakter en in moeilijke omstandigheden zette het een vroege achterstand om in een deugddoende overwinning.

Bij Zulte Waregem was de crisis diep. Plek 15, en aantal supporters die coach Dury buiten willen en zeker in eigen huis nog niet veel punten kunnen pakken. Als dan de leider na tien speeldagen op bezoek komt, is dat niet meteen iets om echt naar uit te kijken.

De fans van het sfeervak lieten zich een kwartier niet zien (lees er hier nog eens alles over) en net op het moment dat ze het stadion betraden om hun onvrede te uiten kwamen de bezoekers op voorsprong - een prinsheerlijke trap van Benson, dat wel.

De rest van de eerste helft was aan beide kanten teleurstellend, al hing de 0-2 meer in de lucht dan de gelijkmaker. Beide ploegen lieten echter te weinig zien om van een hoogstaande eerste helft te spreken, al zou dat na de rust helemaal wijzigen.

De sfeer in de tribunes sloeg om van negatief naar positief en de spelers legden er meer dan hun kop voor. Het zou ook gaan opleveren voor Essevee, want in vijf dolle minuten gingen ze op en over Antwerp dankzij eerst een kopbal van Gano na een hoekschop en dan Kutesa na een knap uitgespeelde omschakeling.

Antwerp kreunde even, maar ging daarna vol in de tegenaanval. Sammy Bossut moest onder meer heerlijk redden op een lekkere krul van de ingevallen Haroun om zo Essevee in een prangend slot op voorsprong te kunnen houden.

Vossen en Gano kwamen nog een keertje in de buurt van de 3-1, maar uiteindelijk werd het een nagelbijter tot in minuut 94. Zulte Waregem hield uiteindelijk wel de punten thuis en dat gaf een zichtbare opluchting op én naast het veld, Antwerp laat de kans liggen om opnieuw leider te worden.