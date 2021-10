Venijn zit in de staart (van 10 minuten extra tijd) en OHL haalt 2-0 achterstand op tegen Standard

Standard heeft de eerste horde onder nieuwe trainer Luka Elsner genomen. Thuis tegen Oud-Heverlee Leuven wonnen de Rouches met 2-0.

Gretig begin Standard

"Een nieuwe staff, de laatste kans, een ONMIDDELLIJKE reactie", was de duidelijke boodschap van de supporters voor de aftrap van Standard-OHL. De spelers en trainer Elsner wisten wat hen te doen stond en dat deden ze dan ook vurig in de openingsfase. Ze kampeerden in de 16 van OHL en zetten hoog druk na balverlies maar tot concreet doelgevaar kwamen ze niet.

OHL was even onder de indruk maar herstelde daarna het evenwicht met kansen voor Schrijvers en Al-Tamari, echter te zwak om Bodart echt op de proef te stellen. Standard zakte wat weg in de wedstrijd en kon het tempo van de eerste minuten duidelijk (nog) niet volhouden.

© photonews

De altijd gevaarlijke Xavier Mercier kon infiltreren en stak de bal heerlijk richting Schrijvers maar die kon er enkel met zijn tip aan, opnieuw niet genoeg om Bodart te bedreigen.

Doelpunt uit het niets

Enkele minuten voor de rust kreeg Klauss de bal aangespeeld met zijn rug naar doel. Hij verraste vriend en vijand door snel te draaien en richting doel te besluiten, maar niet Rafa Romo. Die duwde de bal echter niet ver genoeg waardoor Tapsoba de Rouches op 1-0 kon zetten

© photonews

Na 5 minuten in de tweede helft komt Standard op een dubbele voorsprong via Dragus, al was dat vooral te danken aan het slappe handje van Romo die niet voluit ging bij de poging van de Roemeen.

VAR-follie

Twee minuten later leek het boeken toe te zijn voor OHL wanneer Dragus door de buitenspelval kon glippen, Romo passeerde en de 3-0 in doel legde maar de lijnrechter oordeelde dat de Roemeen buitenspel stond. Na een VAR-interventie van maar liefst 7 minuten werd het doelpunt ook in Tubeke afgekeurd.

Nieuwe trainer, nieuwe wetten bij Standard. Niet alleen mocht Dussenne meteen starten bij de Rouches, ook verloren zoon Mehdi Carcela werd opnieuw opgevist uit de B-kern. Hij kreeg nog een halfuur om zich te bewijzen.

© photonews

De wedstrijd leek helemaal over maar in de 95e van 10(!) minuten blessuretijd kreeg Mercier de geniale ingeving om zijn geluk te beproeven met een afstandsschot. De aanvallende middenvelder krulde de bal prachtig in doel en gaf OHL opnieuw hoop voor de resterende extra minuten.

In een ultieme poging om nog voor de gelijkmaker te gaan, viel de bal voor de voeten van Kaba Sory. Die was niet egoïstisch en gaf de bal opzij waar Aguemon in de 99e minuut de gelijkmaker kon binnenwerken.

Standard blijft dus duidelijk in hetzelfde bedje ziek, ondanks de 2-0 voorsprong tot en met de 94e minuut. Met het punt schuift OHL niet meteen op in het klassement, al zal het mentaal wel een ferme opsteker zijn.