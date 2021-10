Waarom het zeven minuten duurde om buitenspel te constateren in Standard-OHL

Kort na de pauze leek Denis Dragus er 3-0 van te maken in Standard-OHL. De VAR had uiteindelijk zeven minuten nodig om buitenspel te constateren en het doelpunt af te keuren. Uiteindelijk zou de wedstrijd eindigen in een 2-2-gelijkspel.

Het was een opmerkelijk beeld tijdens Standard-OHL. Spelers die er niets beter op vonden dan zich op te warmen, nadat het oeverloos wachten was op uitsluitsel van de VAR. Uiteindelijk kwam het verdict na zeven (!) minuten: buitenspel en geen 3-0 voor Standard. Bij HLN geeft Stephanie Forde van het Referee Department tekst en uitleg bij deze fase. "We betreuren dat het zo lang duurde, want de technologie stond op punt en de mensen waren opgeleid. Maar er kwam druk bij kijken, want live werken is toch altijd anders dan offline oefenen. In het begin van het proces is er een fout gebeurd, waardoor herbegonnen moest worden." "Kortom, een menselijke fout er voor gezorgd dat het oponthoud zo lang geduurd heeft. Normaal duurt het slechts anderhalve à twee minuten om de lijn te trekken", besluit Forde.