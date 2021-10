Luka Elsner zwaar ontgoocheld na weggeven zege tegen OHL: "Dat begrijp ik niet"

Standard Luik kon ei zo na opnieuw aanknopen met een overwinning in 1A maar de Rouches gaven in de blessuretijd een 2-0 zege nog weg tegen OHL.

De eerste opdracht voor Luka Elsner als trainer van Standard mondde uit in een bittere nederlaag. OHL bleef geloven in een stunt terwijl de Luikenaars meer en meer naar achteren trokken in de laatste minuten. Het is duidelijk dat de Rouches twee punten verloren hebben zaterdagavond. "De twijfel en kwetsbaarheid van de laatste paar minuten, daar kan ik niet van over. We laten de tegenstander te makkelijk terugkomen en verliezen de controle over de wedstrijd. We moesten ons herpakken, het tempo bepalen, tien passes geven zonder de bal te verliezen", legt Elsner uit.

"Vervangingen versterkten kwetsbaarheid"

Met de komst van Elsner zijn er heel wat dingen veranderd in de kleedkamer bij Standard. Ook tijdens de wedstrijd moest de Sloveen al snel ingrijpen. "We verloren Amallah bij de rust omdat hij last had. Vervolgens vroeg Dussenne om een vervanging en Tapsoba zat met krampen. Die wijzigingen versterkten de kwetsvaarheid natuurlijk", beseft Elsner.

Al onthoudt hij toch ook enkele positieve punten van zijn ploeg. "We hebben doelpunten gescoord, kansen gecreëerd en een goede spirit laten zien. Nu moeten we volwassener worden en wedstrijden kunnen winnen", besluit hij.