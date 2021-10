Only in Belgium? 3D-technologie zorgt meteen voor zeven(!) minuten oponthoud

Vanaf dit weekend wordt in de Jupiler Pro League gebruik gemaakt van de 3D-lijntechnologie door de VAR. En dat leverde meteen iets bijzonder op.

Na een reeks discussies over de beslissingen van de VAR wordt vanaf dit weekend gebruik gemaakt van de 3D-lijntechnologie. Het grote verschil is dat met de 2D-technologie enkel een lijn op de grond getrokken werd, nu kan dat ook hoger, bijvoorbeeld op het hoofd of de schouder.

"De VAR-tussenkomst zal sowieso langer duren", had Stephanie Forde, Operations directrice bij het Referee Department vooraf al aangegeven.

Maar zeven minuten? Dat hadden we niet verwacht en dat was wat wel gebeurde bij de mogelijke 3-0 van Dragus in Standard tegen OH Leuven. Het zorgde voor tien minuten extra tijd en een 2-2 gelijkspel.