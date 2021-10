Mogelijk blijvende gehoorschade Rafael Romo: Standard heeft dader geïdentificeerd

Akelig beeld tijdens Standard-OHL. Diep in blessuretijd gooide een Standard-fan een voetzoeker net naast OHL-doelman Rafael Romo. De Venezolaanse doelman ondervond erg veel hinder van de luide knal. In die mate zelfs dat hij er mogelijk blijvende gehoorschade aan zal overhouden.

Standard-voorzitter Venanzi ging zich zaterdagavond in de kleedkamer van OHL excuseren bij Romo. Er hangt de Rouches een zware sanctie boven het hoofd. Via de officiële clubkanalen liet Standard weten dat de dader intussen geïdentificeerd werd. De dader mag zich aan stevige straffen verwachten, zowel door de autoriteiten als door Standard.

'Dankzij de camera’s in het stadion werd de dader geïdentificeerd en deze zal streng worden gesanctioneerd door de autoriteiten, maar ook door onze club, die hem de toegang tot ons stadion zal ontzeggen voor de maximaal mogelijke periode. Deze geste is totaal onverantwoord en heeft zijn plaats niet in een voetbalstadion.'

'Onze club heeft geen enkel probleem met de vrijheid van meningsuiting (spandoeken, negatieve gezangen, fluitconcerten...) die deel uitmaakt van het voetbal: onze supporters hebben het recht om hun ongenoegen te uiten wanneer de sportieve situatie niet aan hun verwachtingen voldoet. Niettegenstaande zijn alle handelingen die de fysieke integriteit van anderen in het gevaar brengen (spelers, staff, scheidsrechters, stewards, ballenjongens- of meisjes, personeelsleden, onderaannemers en natuurlijk onze supporters) geheel verboden en zullen ze zeer streng worden bestraft volgens het nultolerantie-principe. We willen Rafael ROMO nogmaals onze oprechte excuses aanbieden en hopen dat zijn gezondheidstoestand snel weer normaal zal zijn.'