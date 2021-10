Mathieu Maertens blij met "verdiend punt" in slotfase tegen Standard

Tot en met de 94e minuut leek Standard met 2-0 te winnen tegen OHL maar na 10 minuten extra tijd stond het toch nog 2-2.

Mathieu Maertens van OHL was één van de eersten om in de spelerstunnel te verschijnen om zijn nabeschouwing over de wedstrijd en knotsgekke slotfase te geven.

"We hebben vanaf die 2-1 gewoon alles vooraan gezet. Maar ik denk wel dat we hier een verdiend punt meepakken", klinkt het bij maertens.

"We zijn er in blijven geloven en spelen geen slechte wedstrijd maar we creëerden te weinig kansen, ook in de eerste helft. Het ging goed tot aan de 16 maar zonder echt doelgevaar en daar moeten we aan blijven werken. We winnen niet maar dit punt is wel een mentale boost voor ons", weet hij.

Het eerste doelpunt kwam eerder ongelukkig tot stand nadat Romo de bal niet te ver duwde, bij het tweede doelpunt ging de doelman van OHL wel flagrant in de fout. "Tja, daar moeten we blijven aan werken. Ik denk dat deze uitslag uiteindelijk voor beide ploegen een verdiend punt was", besluit de middenvelder.