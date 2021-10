KV Mechelen wint beladen duel op het Kiel met het kleinste verschil van Beerschot

KV Mechelen wint met het kleinste verschil een beladen duel op het Kiel tegen Beerschot. Vuur op en naast het veld en één doelpunt waren genoeg om er een aangename voetbalmiddag van te maken.

Nog voor de wedstrijd begon was de toon al gezet. Rookbommen in de thuisvakken en in het uitvak. De supporters van KV Mechelen smeten ook nog wat vuurwerk op het veld en het vuur zat erin. Gelukkig kon de wedstrijd tijdig beginnen.

1ste helft

KV Mechelen koos resoluut voor de aanval in de beginfase van de wedstrijd. Ze controleerden het middenveld en Beerschot kwam er niet aan te pas. Dit resulteerde niet in grote kansen. Het eerste opvallende feit van de partij was het uitvallen van Frédéric Frans. De verdediger van Beerschot kwam slecht neer en kon niet meer verder. Zijn vervanger werd Leon Krekovic.

Beerschot had geen controle over de beginfase maar stond wel bijna op voorsprong. Een slechte terugspeelbal van Vinicius en de bal rolt voorbij Coucke tegen de paal. Daar kwam KV Mechelen heel goed weg.

Langs de andere kant was het wel prijs. Met één splijtende pass breekt Cuypers de defensie van Beerschot open, Mrabti nam de bal mee en zette zo de 0-1 op het bord. Een aantal fans van Beerschot waren het beu en zorgde voor de korte onderbreking door vuurwerk en rookbommen op het veld te werpen. Scheidsrechter D'Hondt hield de spelers op het veld en na een paar minuten werd er verder gespeeld.

Beerschot kwam nog zeer dicht bij de gelijkmaker via Holzhauser. Een vrije trap op de rand van de grote rechthoek kon met de vingertoppen door Coucke in hoekschop worden gewerkt.

2de helft

Beerschot kwam het beste uit de kleedkamers. Ze gingen resoluut op zoek naar minstens een punt maar scoren blijft moeilijk voor dit Beerschot. Tot grote kansen kwamen ze niet. KV Mechelen zette daar evenzeer niets tegenover.

Het was wachten tot de 79ste minuut voor de tweede helft echt in gang schoot. Eerst Noubissi met de goede dribbel in de kleine rechthoek maar hij kraakte zijn schot en Coucke kon gemakkelijk oprapen. Nog geen twee minuten laten kreeg Shankland een goede mogelijkheid via een schot van buiten de grote rechthoek. Coucke liet de bal uit de handen glippen, maar Noubissi kon tot tweemaal niet profiteren.

In het slot van de partij probeerde Beerschot nog de gelijkmaker te maken, maar KV Mechelen trok aan het langste einde en won zo dit beladen duel met het kleinste verschil.