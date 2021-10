Javier Torrente zag dat Beerschot meer verdiende dan de nederlaag

Javier Torrente zag dat zijn Beerschot meer verdiende en hoopt dat dit een referentiewedstrijd was om tot betere resultaten te komen.

"In het begin van de wedstrijd hadden we teveel tijd nodig om ons aan te passen", verklaarde Torrente de lakse start van Beerschot tegen KV Mechelen. "De goal die we tegenkrijgen is de wijten aan de wijzigingen in veldbezetting door het wegvallen van Frans". (nvdr. Frans is met een zware blessurse van het veld moeten gaan dat kan u HIER lezen)

Ik hoop dat de spelers inzien dat dit een referentiewedstrijd was

Beerschot was in de eerste helft aanvallend onmondig. Er kwam in de 2de helft wel een reactie en dit stemde Torrente tevreden. "De reactie van de ploeg in de 2de helft was goed. Ik was blij wat ik gezien heb van inzet. We zijn wel niet beloond want op basis van de gehele wedstrijd verdiende we zeker een punt. Ik hoop dat de spelers inzien dat dit een referentiewedstrijd was en dat dit de ommekeer moet zijn."