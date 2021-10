Verdediger van Beerschot onderweg naar het ziekenhuis voor een spoedoperatie

In het onschuldig duel kwam Frederic Frans verkeerd neer en moest direct gewisseld worden. Ondersteund door twee mensen van de staf werd hij naar de kleedkamer gebracht. Nu lijkt het dat zijn seizoen erop zit.

Pech en blessures blijven Beerschot maar achtervolgen. Zo is Frederic Frans uitgevallen en het lijkt dat zijn seizoen gedaan is. Volgens de trainer van Beerschot, Javier Torrente, ziet het er niet goed uit. "Wat ik heb vernomen is dat zijn achillespees is afgescheurd. Hij is momenteel onderweg naar het ziekenhuis om met spoed geopereerd te worden", besluit Torrente.

"Zijn seizoen zit erop en zo blijven we in de hoek zitten waar de klappen vallen. Dit begint zwaar te wegen op de groep", vertelt een aangeslagen Torrente.