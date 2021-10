Wouter Vrancken is een tevreden man dankzij de winst en de mentaliteit bij zijn spelers

Wouter Vrancken blikt tevreden terug na de winst van zijn KV Mechelen tegen Beerschot. Hij loofde de mentaliteit van zijn spelers, maar over de tweede helft was hij minder tevreden.

Een tevreden trainer bij KV Mechelen na de winst tegen Beerschot. "We verdienden de voorsprong in de eerste helft. We waren de betere ploeg en speelde dominant voetbal", opent Vrancken de persconferentie. "De tweede helft was minder, de ruimtes werden groter maar we profiteerden daar niet van. We hebben gevochten voor elke bal maar we moeten efficiënter zijn en zeker in de tweede helft onze counters beter afwerken."

Een uitblinker wou Vrancken niet aanduiden na de wedstrijd: "Het was collectief goed zeker ons verdedigend compartiment speelde zeer sterk en secuur. De drie punten pakken is goed voor het vertrouwen van de hele groep."