KV Mechelen en Beerschot zetten beiden een reeks met de grootste verschillen

In een beladen duel gingen de bezoekers terug naar Mechelen met de drie punten. Beide coaches blikten na de wedstrijd terug op de reeks dat hun ploeg neerzet. Vertrouwen is de rode draad, maar het accent bij beide trainers is helemaal anders.

Tussen de reeksen van beide ploegen zit een hemelsbreed verschil. KV Mechelen heeft dankzij de overwinning op het veld van Beerschot nu vier wedstrijden op een rij gewonnen. Na de dramatische nederlaag tegen Anderlecht (het werd 7-2) is de ommekeer gekomen.

het geeft toch altijd veel vertrouwen als je zo een reeks neerzet.

Wouter Vrancken blikt terug op deze reeks: "Het waren niet altijd gemakkelijke wedstrijden. Na Anderlecht heeft de ploeg echt een klik gemaakt en daar moet ik ze proficiat voor wensen. Het seizoen is nog lang maar het geeft toch altijd veel vertrouwen als je zo een reeks neerzet. We willen dit dan ook zo lang mogelijk volhouden", sloot Vrancken af.

Het contrast met de reeks van Beerschot kan niet groter zijn. Zes thuiswedstrijden zonder te scoren is zelfs een nieuw diepterecord in de geschiedenis van eerste klasse. Tel daarbij nog eens de 11 wedstrijden zonder winst bij van dit seizoen en dan kan je spreken van een crisis. Want de laatste wedstrijd die Beerschot won was thuis tegen Sporting Charleroi op 7 april 2021. Dit dankzij twee penaltydoelpunten van Holzhauser.

Als je bijna elke week verliest dan wordt het een mentaal probleem.

De coach van Beerschot, Javier Torrente, ziet waar het probleem ligt. "We blijven werken aan vertrouwen geven aan je jongens. Je kan niet anders dan ze te overtuigen om te blijven werken", verklaart hij zijn werkwijze. "Ze moeten blijven geloven in het maken van doelpunten en zo resultaten te bewerkstelligen. Als je bijna elke week verliest dan wordt het een mentaal probleem. Spelers zien dan soms geen oplossingen meer en al die blessures helpen daar niet bij. Ik blijf ze dan ook vertrouwen geven want zo kunnen we verder bouwen naar resultaten toe."