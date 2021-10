De doelmannen vielen op maar Kerim Mrabti is de MvdM in het duel tussen Beerschot en KV Mechelen

Bij een 0-1 eindstand ga je al snel naar de doelpuntenmaker of één van de doelmannen kijken als man van de match. Dit was in het duel tussen Beerschot en KV Mechelen niet anders.

Beide doelmannen moesten niet enorm veel reddingen verrichten maar ze stonden er wel als het moest. Gaëtan Coucke deed het dan het beste van beide doelmannen want hij hield de nul. Vooral in de tweede helft moest hij een paar keer goed ingrijpen onder andere op kansen van Noubissi en Shankland. Vanhamel speelde op het veld van OH Leuven al een hele sterke partij van Beerschot. Vandaag had hij ook wel wat werk op te knappen en stond er secuur als het moest. Het tegendoelpunt was knap afgewerkt en daar trof de Beerschot doelman geen schuld aan. Zo komen we bij de doelpuntenmaker van het duel, Kerim Mrabti. De Zweedse spits deed waarvoor hij werd gehaald namelijk scoren. Een prachtige pas van Hugo Cuypers plaatste de aanvaller alleen voor Vanhamel en met stalen zenuwen werkte hij af. Een knap doelpunt van de Zweed die in de zomer van 2020 overkwam van het Engelse Birmingham. Mrabti kwam dit seizoen al 10 keer in actie voor KV Mechelen en maakte vandaag zijn derde doelpunt. Vorig seizoen kwam hij in 38 wedstrijden 8 keer tot scoren.